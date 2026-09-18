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Север Пресс

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В ЯНАО подросткам доступны 52 направления для занятий в «Школе Ямолод»

В ЯНАО подросткам доступны 52 направления для занятий в «Школе Ямолод»

На Ямале с 15 августа по 27 сентября проходит заявочная кампания для подростков в «Школу Ямолод». В чем уникальность проекта, какие возможности появятся у детей, азы каких профессий они освоят и какие направления есть для тех, кто не может определиться с выбором? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у директора Методологического центра «Ямолод» Ирины Хромовой, первого заместителя директора Методологического центра «Ямолод» Ирины Вилковой и педагога «Школы Ямолод» Ксении Морченко.

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