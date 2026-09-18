В ЯНАО подросткам доступны 52 направления для занятий в «Школе Ямолод»

На Ямале с 15 августа по 27 сентября проходит заявочная кампания для подростков в «Школу Ямолод». В чем уникальность проекта, какие возможности появятся у детей, азы каких профессий они освоят и какие направления есть для тех, кто не может определиться с выбором? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у директора Методологического центра «Ямолод» Ирины Хромовой, первого заместителя директора Методологического центра «Ямолод» Ирины Вилковой и педагога «Школы Ямолод» Ксении Морченко.