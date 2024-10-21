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Доброе утро, Ялта!. Погода в понедельник, 21 октября Температура воздуха: +15°С днём, +9°С ночью

Доброе утро, Ялта!. Погода в понедельник, 21 октября Температура воздуха: +15°С днём, +9°С ночью

Доброе утро, Ялта!Погода в понедельник, 21 октября Температура воздуха: +15°С днём, +9°С ночьюВ течение дня будет облачно с прояснениямиЯлтинский маякЧитать подробнее>>> .

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