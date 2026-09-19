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Владимирские новости

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Пожар в жилом доме Гусь-Хрустального, пострадавших нет

Пожар в жилом доме Гусь-Хрустального, пострадавших нет

На пожар в Гусь-Хрустальном направили 3 единицы техники и 9 спасателей, погибших и пострадавших нет.19 сентября 2026 года в 16:15 в ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Набережной, 78 в Гусь-Хрустальном.

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