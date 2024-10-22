В Орле собираются установить памятник Солженицыну

В парке Победы общественники предложили установить памятник Александру Солженицыну. Об этом шла речь 19 октября в Штабе общественной поддержки «Единой России», где состоялась презентация книги писателя Вадима Черникова «Мифы о начале Великой Отечественной войны».
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