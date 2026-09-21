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ЕЦБ запустил Pontes: централизованные деньги на блокчейне

ЕЦБ запустил Pontes: централизованные деньги на блокчейне

ФРАНКФУРТ (ИА Реалист). 21 сентября Европейский центральный банк официально запустил сервис Pontes — первый реализованный проект в рамках стратегии Евросистемы «адаптировать централизованные деньги к токенизированному будущему».

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