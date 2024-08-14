БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МемуаристЪ Канал о Сталине. Рассказал ли переводчик Сталина всю правду о пакте с Гитлером ﻿

МемуаристЪ Канал о Сталине. Рассказал ли переводчик Сталина всю правду о пакте с Гитлером ﻿

mastodont Вопрос не праздный. Потому как в очередной книге Карпова о Сталине читаем удивительные подробности о Владимире Павлове, особо доверенном переводчике вождя.

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