Прогресс разработки ядерной авиабомбы B61 Mod. 13 Первая авиабомба B61 Mod. 13 и руководство ядерной отрасли, май 2025 г.
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Прогресс разработки ядерной авиабомбы B61 Mod. 13 Первая авиабомба B61 Mod. 13 и руководство ядерной отрасли, май 2025 г.
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