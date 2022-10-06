Царьград

4 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    Наконец тоЯдерное оружие: С...
  • Игорь Родкин
    Это же "зверьё" , нужно отлавливать и в клетку. Отпускать низя .Бывшего командира...
  • Игорь Родкин
    Миру надоел карлик , зайгрался ,. Маленький фюрер. Пора его обнулять.Зеленский одной ф...

Более 400 соглашений о выкупе домов подписали жители частного сектора в Кемерове

Более 400 соглашений о выкупе домов подписали жители частного сектора в Кемерове

Исполняющий обязанности главы города Кемерово Дмитрий Анисимов подвел промежуточные итоги работы по выкупу недвижимости и земельных участков у жителей частного сектора в заискитимской части города под будущее комплексное развитие территории.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх