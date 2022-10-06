Более 400 соглашений о выкупе домов подписали жители частного сектора в Кемерове

Исполняющий обязанности главы города Кемерово Дмитрий Анисимов подвел промежуточные итоги работы по выкупу недвижимости и земельных участков у жителей частного сектора в заискитимской части города под будущее комплексное развитие территории.
Исполняющий обязанности главы города Кемерово Дмитрий Анисимов подвел промежуточные итоги работы по выкупу недвижимости и земельных участков у жителей частного сектора в заискитимской части города под будущее комплексное развитие территории.
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