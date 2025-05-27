На параде в честь Антигитлеровской коалиции в США не было флагов СССР и России

Часть других стран-участниц коалиции тоже не были представлены.В столице США Вашингтоне во время празднования Дня Поминовения состоялся парад в честь стран Антигитлеровской коалиции, на котором пронесли флаги её стран-участниц.
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