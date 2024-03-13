Политолог Игорь Кимаковский поделился сведениями о том, что предпринимая попытки сбежать с территории посёлка Невельское, боевики Вооружённых сил киевского режима оказались вынуждены оставить огромные запасы полеченного от Запада вооружения.
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