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Царьград

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Госдума поддержала инициативу Петербурга о бесплатной юрпомощи в трудовых спорах

Госдума поддержала инициативу Петербурга о бесплатной юрпомощи в трудовых спорах

Госдума приняла инициативу петербургского ЗакСа о бесплатной юридической помощи в судах гражданам, чьи трудовые права были нарушены.

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