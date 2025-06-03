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В Белгородской области 13-летняя девочка погибла от удара током в фонтане

В Белгородской области 13-летняя девочка погибла от удара током в фонтане

Днем 2 июня 2025 года в центральном парке поселка Томаровка Яковлевского муниципального округа во время игры на территории контактного фонтана 13-летняя девочка, предположительно, получила удар электрическим током и скончалась.

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