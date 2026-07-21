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Филиппуссис о травме Алькараса: «Просто надеюсь, что он восстановится. Когда речь идет о запястье, все гораздо сложнее»

Марк Филиппуссис  высказался о травме запястья Карлоса Алькараса . Ранее сообщалось, что испанец практически залечил повреждение и планирует сыграть на «Мастерсе» в Цинциннати.

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