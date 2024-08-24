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Депутат Афонин: Запад хочет превратить Telegram в контролируемый инструмент

Депутат Афонин: Запад хочет превратить Telegram в контролируемый инструмент

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции и завил, что Запад стремится превратить мессенджер в контролируемый инструмент, подобный YouTube или Facebook*.

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