Как "волкодав Сталина" взорвал главаря украинских националистов средь бела дня в Европе и скрылся от наказания?

Борьба с украинскими националистами на западе УССР велась вплоть до конца 1950-х. Но еще до Великой Отечественной в руководстве СССР оценили всю опасность националистов, которых натаскивал абвер и которые получали финансирование в нацистской Германии.
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