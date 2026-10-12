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Бюджет 2027: что с дефицитом и какие изменения обсуждают власти

Проект бюджета на следующую трехлетку начали обсуждать профильные комитеты Госдумы. Со времени его публикации многие бизнес-ассоциации и крупные компании уже успели покритиковать некоторые предложения правительства, такие как налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний и механизм налогооблажения паевых инвестфондов.

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