Знакомство с параллельными мирами: полчаса геймплея Life is Strange: Double Exposure На вы...

Знакомство с параллельными мирами: полчаса геймплея Life is Strange: Double ExposureНа выставке PAX West 2024 прошла панель по Life is Strange: Double Exposure, в рамках которой студия Deck Nine показала увесистый геймплейный отрывок.
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