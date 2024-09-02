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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Знакомство с параллельными мирами: полчаса геймплея Life is Strange: Double Exposure На вы...

Знакомство с параллельными мирами: полчаса геймплея Life is Strange: Double Exposure На вы...

Знакомство с параллельными мирами: полчаса геймплея Life is Strange: Double ExposureНа выставке PAX West 2024 прошла панель по Life is Strange: Double Exposure, в рамках которой студия Deck Nine показала увесистый геймплейный отрывок.

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