Заседание по делу депутата АКЗС Клюшниковой сорвала эвакуация из Центрального райсуда

Его отложили на другой день Утром 30 июля в Барнауле эвакуировали сотрудников и посетителей Центрального районного суда, что сорвало заседание по делу депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер, сообщает "МК на Алтае".
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