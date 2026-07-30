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Заседание по делу депутата АКЗС Клюшниковой сорвала эвакуация из Центрального райсуда

Заседание по делу депутата АКЗС Клюшниковой сорвала эвакуация из Центрального райсуда

Его отложили на другой день Утром 30 июля в Барнауле эвакуировали сотрудников и посетителей Центрального районного суда, что сорвало заседание по делу депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер, сообщает "МК на Алтае".

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