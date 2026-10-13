NanoVNA: как выбрать прибор, который не обманет ожидания

Когда речь заходит о доступных измерительных приборах для радиолюбительских задач, вокруг NanoVNA сложилось много противоречивых мнений.
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