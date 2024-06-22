В Минобороны перечислили уничтоженную с начала СВО технику противника

Александр Макеев

Не дана цифра уничтоженной живой силы украинских и иностранных нацистов. По моей оценке, нацистов убито около 850000 - 1000000 за всё время СВО. Это совершенно недостаточно! Ведь нацисты спокойно могут насильно мобилизовать ещё до 6-7 миллионов мужчин возрастом от 8 лет до 85 лет. И ещё могут запросто насильно мобилизовать 7-8 миллионов женщин возрастом от 10 лет до 90 лет. Изначально погибших было 1 россиянин к 7-8 и более нацистов, по мнению российской стороны. Июньское соотношение погибших российской стороной заявлено 1 российский к 3-4 нацистских. Тогда, за всё время СВО погибших российских военнослужащих по моей оценке составляет 50-65 тысяч. Это уж очень много. А ведь нацисты могут выставить на Линию Боевого Соприкосновения ещё до 13-15 миллионов насильно мобилизованных украинских мужчин и женщин возрастом от 8-10 лет до 85-90 лет! Да ещё "добровольцев" иностранных военнослужащих-нацистов могут пригнать до 200-300 тысяч, в качестве заградительных отрядов, огнём на поражение препятствующих отступлению с фронта насильно мобилизованных украинских мужчин и женщин! Как долго и с какими потерями пришлось бы перемалывать в фарш такой огромный океан пушечного мяса, сгоняемого нацистами против российской армии? Ведь даже при соотношении убитых 1 российский к 30-40 с нацистской стороны, Российских военнослужащих окажется убитыми ещё около 500 тысяч! И победа может быть достигнута за приблизительно 875 предстоящих дней = дополнительно 2 года и 5 месяцев. При уничтожении в среднем в сутки по 8000 людей, а всего 7 миллионов за 2 года и 5 месяцев со стороны нацистов, и приблизительно столько же раненных. С полным разрушением инфраструктуры бывшей Украины. На территории бывшей Украины может остаться в живых не больше 12-13 миллионов человек - как не достигших 8-10 летнего возраста нетрудоспособных относительно здоровых мужчин и женщин, так и более-менее взрослых, но при этом нетрудоспособных увечных инвалидов мужчин и женщин.