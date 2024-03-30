Боксёры Поморья завоевали награды на зональном первенстве

В Калининграде завершилось первенство СЗФО России по боксу среди юниоров и юниорок в возрастных категориях 17–18 и 19–22 летМинистр спорта Архангельской области, Алексей Аксенов, отметил успешное выступление сборной команды региона на турнире.
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