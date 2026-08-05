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С нами не соскучишься!

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Бытовые хитрости на каждый день

Бытовые хитрости на каждый день

Все мы стараемся сохранить свой дом в чистоте. Но как организовать быт таким образом, чтобы не тратить на уборку много времени? Просто использовать на практике лайфхаки, которыми мы регулярно с вами делимся.

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