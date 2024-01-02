В преддверии Международного дня памяти жертв преступления геноцида, который отмечается 9 декабря, в Бобруйском государственном аграрно-экономическом колледже отделом идеологической работы и по делам молодежи райисполкома и районным комитетом ОО ´БРСМ´ была проведена диалоговая площадка ´Помнить ради будущего´.