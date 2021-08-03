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Можно ли пережить инфаркт и даже этого не заметить?

Можно ли пережить инфаркт и даже этого не заметить?

АВТОР ФОТО,ISTOCK Нам кажется, что признаки случившегося инфаркта должны быть столь серьезны, что их невозможно не заметить.

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владимир носков
может кому полезно. конечно бывают незамеченные инфаркты. но мне показалось написано неубедительно.
Виталик
Меня готовили к операции по удалению жёлчного пузыря и хирург заподозрил что то неладное с моим сердцем. Дали направление к кардиологу на полное обследование, там то и выяснилось что я перенёс инфаркт миокарда! Никаких признаков инфаркта я не ощущал, но операцию пришлось отложить.

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