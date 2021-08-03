Можно ли пережить инфаркт и даже этого не заметить?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеМожно ли пережить инфаркт и даже этого не заметить? АВТОР ФОТО,ISTOCK Нам кажется, что признаки случившегося инфаркта должны быть столь серьезны, что их невозможно не заметить.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвладимир носковможет кому полезно. конечно бывают незамеченные инфаркты. но мне показалось написано неубедительно.ВВиталикМеня готовили к операции по удалению жёлчного пузыря и хирург заподозрил что то неладное с моим сердцем. Дали направление к кардиологу на полное обследование, там то и выяснилось что я перенёс инфаркт миокарда! Никаких признаков инфаркта я не ощущал, но операцию пришлось отложить.Комментировать
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