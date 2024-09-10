Заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине пройдет 13 сентября

Заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине пройдет 13 сентября. Об этом написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии