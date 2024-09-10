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Заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине пройдет 13 сентября

Заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине пройдет 13 сентября

Заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине пройдет 13 сентября. Об этом написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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