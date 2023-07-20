ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ДЛЯ ДЕПУТАТА: В РОССИЮ ЗАВЕЗЛИ АРМИЮ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

Игорь Василевский

Сильно сомневаюсь, что такой депутат один. И в правительстве есть такие лоббисты. В строительную отрасль. А уж сколько покупается паспортов во всех УВД... Правильные люди от правильных диаспор приносят правильным людямправильные суммы... а там... Знаешь ты русский язык или нет... Главное - приноси... И что то Колокольцев наш по этому поводу давно не высказывался... К чему бы это?