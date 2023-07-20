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ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ДЛЯ ДЕПУТАТА: В РОССИЮ ЗАВЕЗЛИ АРМИЮ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ДЛЯ ДЕПУТАТА: В РОССИЮ ЗАВЕЗЛИ АРМИЮ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

Коррупционные скандалы в "миграционном" главке МВД следуют один за другим. Причём их размах становится всё шире.

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Комментарии
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6324362 Елен
Бастрыкину напишите)
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1 час.
Татьянка Яцук
Генеральшу Казакову потрясите- это её епархия, в которой чудовищные безобразия и должностные преступления творятся...
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54 мин.
Игорь Василевский
Сильно сомневаюсь, что такой депутат один. И в правительстве есть такие лоббисты. В строительную отрасль. А уж сколько покупается паспортов во всех УВД... Правильные люди от правильных диаспор приносят правильным людямправильные суммы... а там... Знаешь ты русский язык или нет... Главное - приноси... И что то Колокольцев наш по этому поводу давно не высказывался... К чему бы это?
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7 мин.

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