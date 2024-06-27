Политолог Макаренко: новый генсек НАТО Рютте не привнесет изменений в стратегию блока

Страны НАТО утвердили новым генеральным секретарем альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. На своем посту он не привнесет изменений в стратегию блока, сообщил политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко в эфире радио Sputnik.
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