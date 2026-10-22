Гродненщина за январь—сентябрь ввела в эксплуатацию 298,9 тыс. кв.м жилья, превысив плановый показатель в 65% от годового задания, которое составляет 474,5 тыс.
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