Рынок встал: что будет с ценами на жилье в Уссурийске из-за санкций и нестабильного рубля

Рынок встал: что будет с ценами на жилье в Уссурийске из-за санкций и нестабильного рубля

Рынок недвижимости Уссурийска сейчас напоминает пороховую бочку: что ожидать в связи с последними событиями на Украине и последовавшими вслед за этим санкциями в сторону России, не могут предположить ни застройщики, ни риелторы.

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