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Царьград

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77 тысяч за свет: жители Кубани протестуют против необоснованной стоимости электричества

77 тысяч за свет: жители Кубани протестуют против необоснованной стоимости электричества

Зимой жителям Лазаревского приходится оплачивать счета за электроэнергию по завышенным тарифам.В посёлке Лазаревском разразился скандал вокруг ТСН "Кубань", где жители жители платят за электричество необосновано много.

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Комментарии
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ЗЗ
Зоя Зайко
Разбираться нужно не только в Лазаревском, а в Краснодаре с НЭСК, который &quot;вешает&#39; сверх показаний по счетчику как многоквартирный дом, живем в частном секторе
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