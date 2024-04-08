Dragon's Dogma 2 обогнала вторую часть ремейка Final Fantasy 7 Rebirth в британских чартах про...

Dragon's Dogma 2 обогнала вторую часть ремейка Final Fantasy 7 Rebirth в британских чартах продажВ марте в Великобритании состоялась битва RPG против RPG, где два титана RPG индустрии боролись за первенство в чартах продаж.
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