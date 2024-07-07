Как сделать насос-мойку на шуруповерт или дрель

Для этого понадобится: торцевая заглушка из ПВХ с наружным диаметром 63 мм и внутренним 56 мм; кусок трубы из ПВХ с наружным диаметром 78 мм и внутренним 73 мм; 2 хвостовика к шлангу с внешней резьбой 20 мм; пластилин для лепки; эпоксидная смола 50 грамм и отвердитель 30 грамм; краситель для эпоксидной смолы.