Челябинский хоккеист оштрафован на пять тысяч долларов за участие в дуэли

Рассказываем, кто из именитых южноуральцев устроил потасовку на льду.Национальная хоккейная лига наложила штраф в размере пяти тысяч долларов на нападающего "Питтсбурга", воспитанника челябинского хоккея, Евгения Малкина и защитника "Бостона" Никиту Задорова из-за их дуэли на клюшках в ходе игры.
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