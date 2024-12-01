Челябинский хоккеист оштрафован на пять тысяч долларов за участие в дуэли

Рассказываем, кто из именитых южноуральцев устроил потасовку на льду.Национальная хоккейная лига наложила штраф в размере пяти тысяч долларов на нападающего "Питтсбурга", воспитанника челябинского хоккея, Евгения Малкина и защитника "Бостона" Никиту Задорова из-за их дуэли на клюшках в ходе игры.