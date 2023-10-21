Инспекторы ВАИ ЦВО провели конференцию по безопасности дорожного движения в Челябинской области

Подразделения военной автомобильной инспекции ЦВО регулярно осуществляют контроль передвижения и эксплуатации военного транспорта в регионах дислокации военного округа, реализуют комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений правил дорожного движения и требований безопасности.
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