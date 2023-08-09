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Генералы начали говорить правду: СВО многих подведёт под монастырь

Генералы начали говорить правду: СВО многих подведёт под монастырь

Минувшие сутки были богаты на заявления генералов. Все они так или иначе касались специальной военной операции России на Украине.

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Комментарии
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СШ
Светлана Шумилина
Да что эта гнида соображает в этих делах?Думает забрался на трон и за него будут править другие?Ан,нет,не получается.У этого ублюдка одно на уме,как бы побольше карманы набить.
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7 час.
Анастасия Гончарова
Свиноклоун скоро в клетке будет хрюкать если педики пиндосы раньше его не кончат как свидетеля разграбления, взяток и откатов недостраны 404, которая превратилась в груз 200!
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1 час.

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