Минувшие сутки были богаты на заявления генералов. Все они так или иначе касались специальной военной операции России на Украине.
Генералы начали говорить правду: СВО многих подведёт под монастырь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СШ
Светлана Шумилина
Да что эта гнида соображает в этих делах?Думает забрался на трон и за него будут править другие?Ан,нет,не получается.У этого ублюдка одно на уме,как бы побольше карманы набить.
Ответить
7 час.
Анастасия Гончарова
Свиноклоун скоро в клетке будет хрюкать если педики пиндосы раньше его не кончат как свидетеля разграбления, взяток и откатов недостраны 404, которая превратилась в груз 200!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии