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Царьград

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Красно-зелёный свет для Зеленского: Запад публично открестился от Киева, но вскрылись закулисные намёки

Красно-зелёный свет для Зеленского: Запад публично открестился от Киева, но вскрылись закулисные намёки

Для Владимира Зеленского загорелся красно-зелёный свет. Запад публично как бы открестился от Киева, но вскрылись закулисные намёки.

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Комментарии
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евгений черкашин
Эту дрянь надо ликвидировать.
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17 час.

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