"Безопасное и удобное решение"Мошенники заманивают россиян на оформление «виртуальных карт» в Telegram, чтобы якобы оплачивать покупки за рубежом и подписки на иностранные сервисы, предупредили в Госдуме.
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