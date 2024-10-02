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Живая Кубань

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Едва не убил: в соседнем с Кубанью регионе мужчина ударил обухом топора знакомого, начинается суд

Едва не убил: в соседнем с Кубанью регионе мужчина ударил обухом топора знакомого, начинается суд

Едва не убил: в соседнем с Кубанью регионе мужчина ударил обухом топора знакомого, начинается судВ Адыгее во время конфликта один местный житель хотел убить другого, но замысел ему не удалось довести до конца.

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