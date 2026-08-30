С 1 сентября в транспорте появится новый способ подтвердить льготный проезд

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем С 1 сентября изменятся правила пассажирских перевозок в России. В общественном транспорте можно будет подтвердить право на бесплатный или льготный проезд через мессенджер "МАКС", следует из приказа Минтранса.
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