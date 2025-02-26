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"Крым плюс четыре региона": Что будет, если СВО "заморозят". Жёсткий ответ дали в Одессе

"Крым плюс четыре региона": Что будет, если СВО "заморозят". Жёсткий ответ дали в Одессе

Одной из самых обсуждаемых тем сейчас стал вопрос об условиях возможного заключения мира. Русское подполье из Одессы дало жёсткий ответ на вопрос, а что же станет, если СВО всё же "заморозят" на условиях всемирного признания Крыма и ещё четырёх новых регионов за Россией.

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Комментарии
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НС
Нина Соловова
Сначала демилитаризация и денацификация. А потом посмотрим. Русская кровь не должна проливаться напрасно. Наши герои не для &quot;заморозки&quot; конфликта отдают свои жизни и здоровье. И мы в тылу не за Трампа молимся, а за наших воинов.
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