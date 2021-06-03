Китай раскрыл, кто погубит Россию

Предстоящая в Женеве встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена побудила некоторые западные средства массовой информации распространить мнение о том, что Белый дом пытается разлучить КНР и РФ, протянув Москве «оливковую ветвь».
Предстоящая в Женеве встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена побудила некоторые западные средства массовой информации распространить мнение о том, что Белый дом пытается разлучить КНР и РФ, протянув Москве «оливковую ветвь».
Свежие комментарии