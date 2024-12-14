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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о «России 25» на КПК: «У нас все звенья сбалансированные. Игра в клубе и сборной – разные вещи, другой уровень. Нужен сильнейший состав, чтобы закрепить успех»

«Россия 25» обыграла сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала. Ранее команда Ротенберга одержала победу над сборной мира КХЛ со счетом 4:1.

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