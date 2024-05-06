Фильм на осетинском языке «Семь черных бумаг» выйдет в прокат 9 мая

В российский прокат 9 мая выйдет картина режиссера Анатолия Колиева «Семь черных бумаг». О выходе картины сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло по итогам встречи с продюсером картины Асланом Сокуровым.
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