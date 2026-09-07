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Происшествия

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В Башкортостане задержаны трое подозреваемых в мошенничестве с товарами из маркетплейса на сумму более 6 млн рублей

В Отдел МВД России по Уфимскому району с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник службы безопасности одного из популярных маркетплейсов.

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