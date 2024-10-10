Пилот Turkish Airlines умер во время полета над США

Во время рейса Сиэтл-Стамбул умер капитан-пилот «Турецких авиалиний»О том, что во время выполнения рейса Сиэтл – Стамбул скончался капитан-пилот «Турецких авиалиний» Ильчехин Пехливан, сообщил представитель авиакомпании Яхъя Устюн.