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Бизнесмен Усанеташвили перевел «Грузинской мечте» 60 000 лари и в тот же день выиграл тендер

Бизнесмен Усанеташвили перевел «Грузинской мечте» 60 000 лари и в тот же день выиграл тендер

Грузинская правозащитная организация Transparency International Georgia опубликует материалы, указывающие на функционирование системной коррупционной схемы во взаимоотношениях между бизнесменом Важей Усанеташвили, его компанией ООО «Арсакидзе-2000» и правящей партией «Грузинская мечта».

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