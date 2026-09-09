Брянцы пожаловались на зловоние в двух районах областного центра

Неприятный запах беспокоит жителей сразу двух районов Брянска.Жители Брянска подняли в соцсетях тему запаха нечистот, который, по утверждению очевидцев, стойко ощущается в Советском районе.
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