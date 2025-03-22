Функцию Бога в нашем подъезде выполняет лифт - сводит и разводит людей, веселит, пугает, создаёт причудливые комбинации в причудливых ситуациях.
Лифт...
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Функцию Бога в нашем подъезде выполняет лифт - сводит и разводит людей, веселит, пугает, создаёт причудливые комбинации в причудливых ситуациях.
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