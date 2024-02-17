Красноярского депутата Дюкова исключили из партии за откровения о контрактниках

Депутата красноярского горсовета Вячеслава Дюкова исключили из членов партии «Единая Россия» после своего заявления о том, что «в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки.
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