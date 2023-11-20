«Тулеев был добрым человеком, но на похороны не приеду»: потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков высказался о смерти экс-главы Кузбасса

Кемеровчанин отметил, что Тулеев за годы своей работы помог очень многим людямБывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
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